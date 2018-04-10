|Сенаторы США спросили основателя Facebook об отношении соцсети к "консервативному контенту"
|10.04.2018 23:32
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Сенатор Тед Крус акцентировал внимание на вопросе о том, есть ли вина Facebook в либеральном предвзятом отношении к консервативному контенту. Об этом сообщает со ссылкой на The Guardian.
Сенатор Тед Крус акцентировал внимание на вопросе о том, есть ли вина Facebook в либеральном и предвзятом отношении к консервативному контенту, являющегося предметом многих подозрений между республиканцев с момента публикации в газете Gizmodo в 2016 году утверждение о том, что модераторы подавляют консервативные новости.
Цукерберг защищал политическую нейтральность платформы, несмотря на то, что ее основали в либеральной Силиконовой долине.
Крус: “Почему Палмер Лаки уволился?”.
Цукерберг: “Дело не в политическом взгляде”.
Как сообщал сенаторы задают слишком простые вопросы во время слушаний по Facebook.