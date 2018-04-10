Вооруженные Силы Украины заказали в польской компании "Wtorplast" реконструированы боевые машины пехоты БМП-1АК.

Первая партия БМП-1АК уже пересекла границу и направлена ​​на Жытомирський бронетанковый завод, передает со ссылкой на .

БМП-1АК разработаны в СССР. Поляки с 2016 года производят с целью поставки в .

Отличие БМП-1АК от советской БМП-1 состоит в более качественной сборке и бортовом оборудовании

В Укроборонпроме отмечают, что все боевые машины БМП-1АК собраны не позднее 2016 лицензированным предприятиям на территории ЕС. Все использованы узлы и агрегаты прошли соответствующий ремонт и стендовые испытания в соответствии с требованиями ISO и технических норм ЕС.

Стоимость сделки между украинской и польской компаниями на поставку БМП-1АК не может быть разглашена согласно условиям контракта.

Под Одессой, продолжаются государственные испытания четверки бронекатеров типа "Гюрза-М" проекта 58155. Катера пришли в Черное море еще в сентябре 2017 года, но до сих пор не введены в состав флота.

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