Об этом сообщает газета Минобороны США Star and Stripes.

В состав ударной группы помимо авианосца вошли ракетный крейсер USS Normandy и эскадренные миноносцы USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman и USS Farragut. Позднее к группе присоединятся еще два миноносца USS Jason Dunham и USS The Sullivans. На кораблях находятся 6,5 тыс. матросов.

Миссия военных кораблей будет включать «операции по обеспечению безопасности на море и усилия по сотрудничеству в области безопасности вместе с союзниками и партнерами». Кроме того, наличие эскадры позволить оперативно реагировать на возможные кризисные ситуации в Европе и на Ближнем Востоке.

Эскадра заменит ударную группу во главе с авианосцем USS Theodore Roosevelt, которая в течение четырех месяцев находилась на Ближнем Востоке.

Напомним, 8 апреля стало известно о гибели по меньшей мере 70 человек в результате химической атаки в Думе (Сирия). При этом правительство Сирии назвало обвинения в химическом нападении сфабрикованными.

СМИ сообщают, что правительство Соединенных Штатов рассматривает возможность «международного» военного ответа на химическую атаку в сирийской Думе, в результате которой погибли около 70 человек.

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