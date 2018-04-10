Блокирование работы дронов США со стороны военных РФ зафиксировали после "серии предполагаемых химических атак в Восточной Гуте", сообщил телеканал NBC News со ссылкой на неназванные американские официальные лица. Вчера 23.58 | комментариев: Американские дроны терпят крушения из-за искусственных помех Фото: EPA По их данным, инциденты зафиксировали после "серии предполагаемых химических атак в Восточной Гуте". Источники пояснили, что РФ в этот момент опасалась военного ответа США.Указывается, что из-за искусственных помех американские дроны передают операторам неверную геолокацию, а иногда терпят крушение. Российские военные якобы научились преодолевать установленную на аппаратах защиту, а также блокировать некоторые зашифрованные сигналы.В Пентагоне отказались подтвердить эту информацию, заверив, что принимают все меры для продуктивной работы беспилотников.Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал агентству "РИА Новости", что российские комплексы радиоэлектронной борьбы, развернутые в Сирии, блокируют сигналы любых беспилотников, которые находятся близко военных объектов РФ в Хмеймиме и Тартусе.Он назвал это "стандартной процедурой безопасности", заверив, что речь "не идет о намеренной постановке помех американским беспилотникам".7 апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.8 апреля президент США Дональд Трамп назвал главу Сирии Башара Асада "животным", отметив, что за химическую атаку также несут ответственность Иран и Россия.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на случай в Думе.По данным ряда американских СМИ, в этот же день к берегам Сирии прибыл американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк". Через несколько дней к нему может присоединиться USS Porter.10 апреля президент Франции Эммануэль Макрон уточнил, что возможные удары стран Запада по целям в Сирии союзников официального Дамаска не коснутся.Российское информагентство "Интерфакс" со ссылкой на источники сообщило, что сетевой управляющий операционный центр, который находится в Брюсселе, предупредил авиакомпании о необходимости пересмотра маршрутов в Средиземноморском регионе в связи с возможным обострением конфликта в Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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