В перечень политический примет впору прибавлять еще одну, такую: если Ангела Меркель поговорила с Владимиром Путиным, то Петру Порошенко в Берлине делать нечего. Совсем.

Разве что по ковру с надутыми щеками меж солдатами почетного караула бундесвера пройтись и главкомом себя почувствовать. Благо дело – немцы при его появлении в обморок не падают, как «защитники западного мира от Мордора», анемичные от недоедания. Их даже перед почетным караулом за спиной гаранта нации на торжественных мероприятиях с его участием, похоже, покормить не могут – даже там воруют так, что голодные солдаты валятся как худосочные снопы под ветром...

Ну, так вот: перед тем, как федеральный канцлер Германии встретилась (не смогла отвертеться, договоренность о визите, похоже, ранее была достигнута) с украинским президентом, который приперся в Берлин, она поговорила с президентом России. И, повторяю, Порошенко мог в Берлин и не ехать. Ну, разве что сосисок баварских на фуршете отведать да пивком побаловаться -- на шару он это любит. Впрочем, а кто из нынешней правящей украинской «каманды» не любит? Там такая гвардия подобралась, что хотя ложки за обедом привязывай...

Но то такое, не в этом дело. А в том, что визит Порошенко в Берлин 10 апреля 2018 года закончился провалом. Или случился полный «швах» (хилая слабина), как говорят немцы. И все потому, что Путин и Меркель все предварительно решили. И то, что Берлин не откажется от строительства «Северного потока-2», несмотря на все призывы Порошенко «сберечь энергетическую безопасность Европы» и «прокачивать больше российского газа по украинской территории» и давать ему возможность оприходовать денюжку за транзит (3 млрд. долл. ежегодно от «Газпрома»). Все послушали Порошенко с серьезным видом, за его спиной посмеялись и решили делать, как выгодно, а не как диктуют в «вашингтонском обкоме». Нет, Меркель рассказала, что она говорила Путину, мол, нельзя со строительством «СП-2» оставлять Украину совсем без транзита. Так никто и не оставляет, видимо, ответил Путин: крохи останутся – 10-15 млрд. кубометров вместо 93,5 млрд. в прошлом году или 120 млрд., как позволяет проектная мощность украинской «трубы».

И то, что миротворцы ООН с функциями полицейском миссии, которая по указке Киева огнем и мечом с помощью украинских карателей провела бы зачистку самопровозглашенных ДНР и ЛНР, -- это только бредовая фантазия Порошенко, которую ему навевают по пьяни в то в левое, то в правое ухо его нынешние внешние кураторы, толкающие Украина на войну с Россий. Замглавы Администрации президента Украины Константин Елисеев приоткрыл завесу над тем, что Киев действительно хочет от миротворцев: «...Сегодня очень важно, что стороны еще раз согласовали и скоординировали позиции, которые заключаются в трех ключевых элементах: во-первых, это должна быть многофункциональная полноценная миротворческая операция ООН, во-вторых, она должна охватывать всю оккупированную территорию Донбасса, в-третьих, она должна быть, в том числе, размещена на неконтролируемом участке границы». Но, увы. Тот же Елисеев признал, что без согласия России продвинуть вопрос развертывания миротворческой миссии в Совбезе ООН практически невозможно. Да и сама Меркель после того, как Порошенко закончил свой высокопарный монолог на эту тему лишь холодно отметила на совместной пресс-конференции: «...Нужно еще многое обсудить, чтобы достичь договоренности в этом вопросе»...

Совсем ничего не ясно, дали или не дали немцы древним шумерам денег, оружия, прочих тайных «ништяков» и «вкусняшек». Обычно хотя что-то подбрасывали или хотя бы обещали помочь и повлиять на кредиторов, а тут -- полный молчок. Тоже «швах», наверное...

Однако есть и небольшая восторг – Порошенко, скорее только, покормят и на встрече в Ахене, где в мае этого года соберутся Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, которые пригласили и украинского гаранта. В Киеве встречу сразу же обозвали «встреча «нормандской четверки» но без России»: мол, глядите, как мы «кинули Путина» и «трем за его спиной». На самом деле президента России там, в Ахене, действительно не будет, потому что его и не должно быть. Но это будет и никакая не «нормандская встреча»: там состоится церемония награждения лауреатов международной премии имени Карла Великого, к которой Путин не имеет никакого отношения. «...Это, конечно, не «нормандский формат», потому что в «нормандский формат» входят четыре человека», -- напомнила элементарные правила арифметики Меркель. Порошенко только сглотнул. Но одно его все же утешит: в Ахене, его, конечно же, покормят и напоят. Это вообще его «фишка» -- пригласить кого-то в ресторан, а потом попросить расплатиться, потому что «кошелек забыл в машине», как рассказывал один российский журналист, которому за такие «рассказы» недавно запретили въезд в Украину на несколько лет. А тут его пригласили – пусть кормят и поят...

Впрочем, ни на что во внешней политике эти посиделки в Ахене, похоже, не повлияют. Тот же Макрон уже сообщил, что, как и планировал, посетит Россию в мае текущего года. Даже обвинения в адрес России в новой химической атаке в Сирии и разговор на эту тему с президентом США Дональдом Трампом на эту тему его не остановят. Трамп, как всегда, разошелся на эту тему, бесновался перед телекамерами и требовал, чтобы Москва и Тегеран за атаку и за поддержку президента Сирии Башара Асада заплатили «большую цену». Но представитель французского правительства Бенджамин Гриво по этому поводу все сказал: «Всегда необходимо вести переговоры, если у нас возникают разногласия. Это соответствует основному принципу многосторонности».

А тут еще эти «странные» сообщения, которые поступают отовсюду. В той же Франции председатель группы дружбы с Украиной в Национальной ассамблее (нижней палате парламента Франции) Валерия Фор-Мунтян ударила по больному – заявила, что «в Украине французского инвестора пугает коррупция, а не война, и на все объяснения о потенциале Украины я слышу ответ: «коррупция». ...Коррупция -- это также и рейдерство, это риск потерять свой бизнес. Ведь рейдерство -- это результат коррупции в судебной системе. ...Недостаточно принять хорошие законы и реформы, если потом их не придерживаются и суд не может восстановить справедливость». А потом депутат вообще пообещала: «...Если вы справитесь с коррупцией, то, несмотря на войну, бизнес сюда придет без проблем». А как с нею, с коррупцией, справиться? Это же придется офшорные счета закрывать, бизнес в России сворачивать, «слепые трасты» учить видеть и платить налоги в Украине... Кто на это пойдет? Вот потому-то и нет до сих пор антикоррупционного суда в Украине, что он и по гаранту может вердиктом врезать, если кураторы прикажут и сделают заказ...

А Венгрия эта! Она уже давно вяжет по рукам и ногам, рубит на корню любые евроинтеграционные усилия и мешает Украине таки сделать «остаточнэ прощавай» России. И были выборы, была надежда, что придут «друзья». Но остались старые. И хотя сохранивший свой пост премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал, что изменит команду, венгерские СМИ с радостью сообщают, что свой пост главы МИД Венгрии может сохранить Петер Сийярто. Тот, который и чмурит киевский режим не по-детски за все его недемократические «выбрики», направленные против венгерского меньшинства в украинском Закарпатье.

А Южная Корея! Там же вообще забыли, что у них рядом Ким Чэн Ын обретается и что надо «сплачивать ряды», и впаяли 24 года тюряги экс-президенту Пак Кын Хе, которую обвинили во все той же коррупции. Не пожалели ее даже за то, что она, эта Пак, стала первой женщиной-президентом страны. Потому что на фоне коррупционного скандала возникли массовые протесты, и Конституционный суд досрочно освободил Пак от исполнения обязанностей. И как-то неуютно стало и Порошенко, и его команде. Очень уж нехорошие параллели: в Украине же есть и Конституционный суд, и коррупция тут как ту и повсеместно, и даже проводили «народные марши за импичмент главбарыге». Благо дело, внутренние народные протесты пока удается сливать в нужник истории, но мало ли что там удумают внешние кураторы, которые так и норовят набросить узду потуже. Кстати, под видом усиления как раз «борьбы с коррупцией»...

...И кому действительно хорошо в этой тотальной нестабильности и неопределенности, так это главе МИД Павлу Климкину. Он такой смешной и интересный, что его, похоже, уже заказывают и приглашают, чтобы поржать. Помните, у французов есть такая забава, «ужин с дураком» называется, ну, про это даже кино сняли, пьесы ставят? Вот тут, похоже, самое то: Климкина впервые от Украины пригласили на встречу министров иностранных дел G7 которая пройдет в июне текущего года в канадском регионе Шарлевуа (Квебек). «Мы рады, что Украина сможет присоединиться к тяжелому, но критически необходимому разговору, и рассчитываем сделать дорогой вклад в будущие совместные решения. ...Мы видим в этом приглашении общую волю всех наших друзей в странах «Большой семерки», -- рассказал Андрей Шевченко, посол Украины в Канаде, председательствующей в G7 и отвечающей как за работу, так и за досуг гостей. А че? Красивый курортный регион, время хорошее, летнее, река рядом. Вот квебекские французы, устроители мероприятия, знающие толк в утехах, пригласили еще и живого клоуна – пусть расскажет про украинские перспективы и про победу на Путиным, повеселит сказками про «вступление в НАТО» и отработает на ковре за еду. А там глядишь, и Порошенко пригласят и тоже покормят – все же прибыток...

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