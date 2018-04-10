На должность руководителя парламента выбрали бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Голосование состоялось вчера, 10 апреля, на внеочередной сессии. Тулеев был единственным кандидатом на эту должность, за него проголосовали почти все депутаты. Начиная с 1997 года, он был губернатором Кемеровской области (большая территория которой совпадает с Кузбассом), однако в 2018 подал заявление президенту с просьбой уволить его по собственному желанию.

В отставку он решил пойти после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, где при пожаре сгорело более 60 человек. Однако, Тулеев возвращается в политику уже в должности спикера.

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