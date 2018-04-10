"ГОРДОН" представляет обзор основных новостей вторника, 10 апреля. Блокировка "сирийской" резолюции Совбеза и другие новости вторника Фото: ЕРА Совет Безопасности ООН не смог принять ни одной резолюции о расследовании химических атак в Сирии. На проект, подготовленный Соединенными Штатами, наложила вето Россия, против проголосовала также Боливия, Китай воздержался.Проект российской делегации поддержали шесть членов Совбеза. Против были семь стран, две воздержались.СМИ сообщают, что США готовят многонациональный военный удар в связи с химической атакой в Восточной Гуте.Вблизи сирийского побережья находится эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк".Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшее время может быть принято решение об ударе по химическим объектам, которые контролирует правительство Сирии.Дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Юлия покинула больницу в Солсбери, она находится в "безопасном месте".Лечение ее отца Сергея, также отравленного нервно-паралитическим агентом, проходит медленнее, заявили британские медики.Курс российского рубля к доллару на Московской бирже впервые с декабря 2016 года упал ниже 63 руб./$. Курс евро впервые с апреля 2016 года превысил отметку 78 руб./€.Вслед за США Украина введет санкции против российских олигархов, заявил украинский президент Петр Порошенко.Выступая перед членами комитетов Сената США, основатель Facebook Марк Цукерберг взял на себя ответственность за ошибки, приведшие к нарушению конфиденциальности пользователей.Сотрудники Службы безопасности Украины обыскали квартиру находящейся под арестом внефракционного нардепа Надежды Савченко. По данным ее адвоката, обыскан также офис депутата.Капитана задержанного украинскими пограничниками крымского траулера "Норд" Владимира Горбенко отпустили под залог. Он явился на допрос в Службу безопасности Украины.В Польше прошли траурные мероприятия в связи с восьмой годовщиной гибели пассажиров и членов экипажа президентского самолета под Смоленском.Комиссия по расследованию катастрофы пришла к выводу, что на борту лайнера произошел взрыв, сказал ее глава Антоний Мацеревич. Он утверждает, что полный технический отчет о причинах трагедии будет обнародован в течение ближайших недель. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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