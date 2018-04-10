Об этом сообщается на сайте Watchers on the Wall, на который ссылаются мировые СМИ.

Подробности стали известны из закрытого Instagram-аккаунта помощника режиссера Джонатана Кинлана.

Он выложил в Сеть фото открытки, которая была разослана продюсерами членам съемочной группы. Кинематографистов поздравили с тем, что они пережили 55 ночей «холода, снега, дождя, грязи, овечьего дерьма Тоома и ветров Магераморна (деревни, которая расположена в Ирландии — ред.)».

Из поста также стало известно о том, что масштабная сцена снималась в трех локациях. Предполагается, что речь идет о битве за дворец Винтерфелл.

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