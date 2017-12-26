В следующем году 5% поступлений от уплаты ренты за добычу нефти и газа будут направляться в местные бюджеты пяти областей. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

“В 2018 году 5% поступлений от уплаты ренты за добычу нефти и газа будут направляться в местные бюджеты. Речь идет о пяти областях, но думаем ввести это и для других территорий”, — отметил Зубко.

Глава Минрегиона убежден, что если бы общинам предоставили возможность получать доход от ренты из песка, то сразу удалось бы навести порядок с песчаными карьерами. Председатель ОТГ понимал бы, что те, у кого есть лицензия, платят в бюджет, в отличие от всех других пользователей, и навел бы порядок в этом вопросе.

“То же касается и янтаря — добыча может осуществляться, но при условии перечисления части дохода в местный бюджет. Есть примеры, когда на территории ОТГ насчитывается три огромных карьера, откуда оффшорные компании экспортируют гранит. В год они платят в местный бюджет — 200 гривен. Поэтому общины должны учиться понимать свои возможности и эффективно ими пользоваться”, - подчеркнул Зубко.

Напомним, Верховная Рада собирается упростить условия добычи газа.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира