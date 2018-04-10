Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.

«По информации КП «Вода Донбасса», из-за прорыва водовода «Карловка-Ровно» временно прекращена подача воды в следующие н.п.: Селидово, Украинск, Горняк, Новогродовка (всего 60 тыс. человек)», — говорится в сообщении.

О сроках восстановления водоснабжения не сообщается. Также остаются неизвестными причины возникновения прорыва на водоводе в указанном регионе. Подробности инцидента на данный момент устанавливаются.

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