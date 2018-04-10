Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что информационные войны стали стали отличительной чертой XXI века. Лукашенко: Никакая агрессия никогда не будет исходить с нашей земли Фото: president.gov.by "Пресса, телевидение, интернет поглощают наше время и заполняют сознание. Любая информация распространяется со скоростью звука. И позитивная, и негативная. И все это превратилось сегодня в информационную войну. И мы это видим повсеместно", – подчеркнул белорусский президент.По его мнению, информационные войны стали отличительной чертой XXI века."Средства массовой информации превратили в оружие. И, знаете, это оружие мощнее, чем ядерное. Потому что малый заряд в виде какой-то новости быстро охватывает всю планету. И по силе убийственного воздействия, не факт, что ядерное оружие мощнее... Вот вам демократия и свобода слова", – отметил Лукашенко.Он добавил, что Беларусь исключительно мирная страна."Никакая агрессия никогда не будет исходить с нашей земли. Но и в обиду мы себя не должны давать как в военном, так и в информационном отношении", – подытожил Лукашенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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