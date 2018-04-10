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Лукашенко: Средства массовой информации превратили в оружие. Это оружие мощнее, чем ядерное
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10.04.2018 23:59
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что информационные
войны стали стали отличительной чертой XXI века. Лукашенко: Никакая
агрессия никогда не будет исходить с нашей земли Фото:
president.gov.by "Пресса, телевидение, интернет поглощают наше
время и заполняют сознание. Любая информация распространяется со
скоростью звука. И позитивная, и негативная. И все это превратилось
сегодня в информационную войну. И мы это видим повсеместно", –
подчеркнул белорусский президент.По его мнению, информационные
войны стали отличительной чертой XXI века."Средства массовой
информации превратили в оружие. И, знаете, это оружие мощнее, чем
ядерное. Потому что малый заряд в виде какой-то новости быстро
охватывает всю планету. И по силе убийственного воздействия, не
факт, что ядерное оружие мощнее... Вот вам демократия и свобода
слова", – отметил Лукашенко.Он добавил, что Беларусь исключительно
мирная страна."Никакая агрессия никогда не будет исходить с нашей
земли. Но и в обиду мы себя не должны давать как в военном, так и в
информационном отношении", – подытожил Лукашенко.
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