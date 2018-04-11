Один из ассистентов главного тренера "Зенита" Роберто Манчини пострадал от новых санкций со стороны в отношении . Экс-полузащитник "Шахтера" уже начал искать для себя дополнительное место заработка.

Об этом рассказала жена игрока Надежда Навроцкая, с которой рекордсмен сборной Украины уже давно не живет,передает со ссылкой на .

"Тимощук" сжег "обвал российских бирж. За несколько дней до обвала, он активно начал рассылать из своего аккаунта в Linkednl абсолютно чужим контактам текст, суть которого адресаты понимали как или злом аккаунта Толика, или состояние Толика вызывает вопросы. Я поспешу всех заверить, что рассылку делал лично Толик. Он единственный человек в мире, которого я знаю, кто не ставит знаков препинания принципиально. Поэтому даже знак в конце длинной глупости это уже подвиг! " - проинформировала девушка.

Также уроженец Луцка затягивает бракоразводный процесс:

"Похоже, это поиск дополнительного приработка прямо перед началом обвала. Что-то он знал? Толик не платит алименты, уклоняется всеми силами пока от раздела имущества, так как семейные сбережения он инвестировал в российскую экономику, а теперь что-то пошло не так ..." - написала Навроцкая на своей странице в Facebook.

Ранее Навроцкая, которая в течение двух последних лет находится с Тимощуком в бракоразводном процессе, поняла, что муж давно ей изменял: "Смотрю на фотографию ее ребенка и понимаю - это копия Толика сестры. То есть, это ребенок весь в его родню. Абсолютно похожее лицо. девочка 2007 года рождения. Она старше моих детей. Значит, она существовала уже давно".

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