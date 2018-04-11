Соответствующее фото опубликовано на странице в Twitter Roksolana Today & Крым.

«Симферополь, ул. Киевская. Все помнят, как ехали в августе через город, по Киевской, на ЮБК? Все помнят, как кроны почти соприкасались и вы ехали в зеленом,тенистом тоннеле? Ну вот вам -от гавани. С ненавистью», — говорится в подписи к фото.

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Пользователи тут же стали комментировать увиденное.

«Это обыкновенный дурной **бищный распил денег компаниями по озеленению и конторами жкх. Косят траву, которой нет, сухостой стоит его не трогают годами. Зеленое пилят. Недавно спилили каштаны варвары, Еще не привыкнут?», «В раше так уже года с 2010 деревья чикают все. Некоторые выживают, такое чувство, что они знают, что краденое придется скоро отдать, но до этого они попытаются испортить максимально, как это было с нашей военной техникой» – пишут они.

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