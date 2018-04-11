В Сенате США проходит вторая часть слушаний с участием Цукерберга. Трансляция
11.04.2018 00:07
Основатель Facebook Марк Цукерберг продолжает давать показания
судебному и экономическому комитетам Сената США по делу об утечке
данных пользователей соцсети. Трансляцию ведет "Радіо Свобода".
| Цукерберг рассказывает о причинах и последствиях утечки
учетных данных Фото: EPA В утренней части слушаний Цукерберг принес
извинения за нарушение конфиденциальности пользователей.Он обещал,
что работу соцсети усовершенствуют для лучшей защиты личных
данных пользователей.Издание "ГОРДОН" проанализировало основные
тезисы речи основателя Facebook.видео
Видео: Радіо Свобода онлайн / YouTube