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В Сенате США проходит вторая часть слушаний с участием Цукерберга. Трансляция
11.04.2018 00:07
Основатель Facebook Марк Цукерберг продолжает давать показания судебному и экономическому комитетам Сената США по делу об утечке данных пользователей соцсети. Трансляцию ведет "Радіо Свобода".   | Цукерберг рассказывает о причинах и последствиях утечки учетных данных Фото: EPA В утренней части слушаний Цукерберг принес извинения за нарушение конфиденциальности пользователей.Он обещал, что работу соцсети усовершенствуют для лучшей защиты личных данных пользователей.Издание "ГОРДОН" проанализировало основные тезисы речи основателя Facebook.видео Видео: Радіо Свобода онлайн / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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