Американский проект резолюции по Сирии не прошел голосования в Совете Безопасности ООН — вето наложила Россия. Об этом сообщает со ссылкой на официальный сайт организации.

Еще один постоянный член Совета — Китай — воздержался.

Перед голосованием постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил, что Россия заблокирует этот вариант резолюции. “Даже если предположить невероятное и предположить, что такой проект будет принят, то на формирование механизма проведения проверки потребуется несколько месяцев”, — сказал Небензя.

“Вы не хотите слышать, что в сирийской Думе не было обнаружено следов химической атаки”, — подчеркнул постпред.

США предложили создать специальный независимый механизм для расследования случаев применения химического оружия в Сирии.

Представляя проект, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что при составлении резолюции США “попытались учесть все предложения российской стороны, не компрометируют независимость, беспристрастность или профессионализм нового механизма расследования”. Она, в свою очередь, призвала голосовать против российского проекта резолюции.

Как сообщал президент Франции Эмманюэль Макрона заявил о том, что решение о военной ответ Сирии будет принято в ближайшие дни после консультаций с властями США и Великобритании.

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