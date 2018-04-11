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Ельченко считает маловероятным введение миротворцев на Донбасс в 2018 году
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11.04.2018 00:15
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В вопросе размещения миротворческой миссии на Донбассе необходимо,
чтобы "совпали звезды", отметил постоянный представитель Украины
при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко. Ельченко: Я
остаюсь пессимистом Фото: ukraineun.org "Я остаюсь пессимистом в
этом вопросе. Возможно, со мной многие не согласятся, но я считаю,
что для успеха в этом деле нужно, чтобы возникли некие условия или
"совпали звезды", можно по-разному говорить. Пока этого не
происходит... Есть расхожая фраза "никогда не говори никогда". Я
считаю, что в этом году это очень маловероятно. Я хотел бы
ошибаться, но мое мнение такое", – отметил Ельченко.Дипломат
добавил, что любая миротворческая операция ООН возможна только в
том случае, если есть согласие сторон конфликта."Наша ситуация
касается согласия Украины и России. Но здесь есть еще одна
загвоздка: Россия категорически не признает себя стороной этого
конфликта. Она сначала должна признать себя стороной конфликта, а
потом дать свое согласие на миротворческую операцию. Но эти два
шага России будет сделать очень трудно, в сегодняшнем ее виде и с
сегодняшней ее позицией", – подчеркнул дипломат.По мнению
Ельченко, Россия будет до последнего выступать против присутствия
миротворцев на украинско-российской границе."А это, в свою очередь,
та "красная линия", которую мы никогда не перейдем. Россияне тоже,
наверное, никогда ее не перейдут в обратном направлении. Можно
спорить на круглых столах, семинарах, у нас много экспертов на эту
тему уже высказалось, но, к сожалению, нет той реалистичной
платформы, на которой можно начать работу в Совете безопасности над
мандатом такой миссии", – добавил он.При этом посол заявил,
что не считает ситуацию полностью тупиковой."Знаете, в мире
меняется все очень резко. "Дело Скрипалей", например. Никто не мог
предсказать, что такое произойдет, а видите, какое оно вызвало
резонанс – и санкции, и высылку российских дипломатов. Если на
каком-то этапе Россия поймет, что содержать Донбасс в том в виде, в
котором он сейчас находится, ей уже не по силам, тогда они
согласятся на то, чтобы туда вошли силы ООН", – допустил
Ельченко.Представители Украины, России, США, Германии и Франции
ведут переговоры о размещении миротворцев на Донбассе с сентября
2017 года.
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