В вопросе размещения миротворческой миссии на Донбассе необходимо, чтобы "совпали звезды", отметил постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко. Ельченко: Я остаюсь пессимистом Фото: ukraineun.org "Я остаюсь пессимистом в этом вопросе. Возможно, со мной многие не согласятся, но я считаю, что для успеха в этом деле нужно, чтобы возникли некие условия или "совпали звезды", можно по-разному говорить. Пока этого не происходит... Есть расхожая фраза "никогда не говори никогда". Я считаю, что в этом году это очень маловероятно. Я хотел бы ошибаться, но мое мнение такое", – отметил Ельченко.Дипломат добавил, что любая миротворческая операция ООН возможна только в том случае, если есть согласие сторон конфликта."Наша ситуация касается согласия Украины и России. Но здесь есть еще одна загвоздка: Россия категорически не признает себя стороной этого конфликта. Она сначала должна признать себя стороной конфликта, а потом дать свое согласие на миротворческую операцию. Но эти два шага России будет сделать очень трудно, в сегодняшнем ее виде и с сегодняшней ее позицией", – подчеркнул дипломат.По мнению Ельченко, Россия будет до последнего выступать против присутствия миротворцев на украинско-российской границе."А это, в свою очередь, та "красная линия", которую мы никогда не перейдем. Россияне тоже, наверное, никогда ее не перейдут в обратном направлении. Можно спорить на круглых столах, семинарах, у нас много экспертов на эту тему уже высказалось, но, к сожалению, нет той реалистичной платформы, на которой можно начать работу в Совете безопасности над мандатом такой миссии", – добавил он.При этом посол заявил, что не считает ситуацию полностью тупиковой."Знаете, в мире меняется все очень резко. "Дело Скрипалей", например. Никто не мог предсказать, что такое произойдет, а видите, какое оно вызвало резонанс – и санкции, и высылку российских дипломатов. Если на каком-то этапе Россия поймет, что содержать Донбасс в том в виде, в котором он сейчас находится, ей уже не по силам, тогда они согласятся на то, чтобы туда вошли силы ООН", – допустил Ельченко.Представители Украины, России, США, Германии и Франции ведут переговоры о размещении миротворцев на Донбассе с сентября 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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