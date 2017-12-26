Вооруженным силам Украины запрещают стрелять в ответ на провокации террористов в зоне проведения Антитеррористической операции.

Как сообщили «Слову и Делу» военные, несущие службу в Луганской области, несмотря на обстрелы, командование не разрешает открывать ответный огонь, информирует еizvestia.com.

«Мы не имеем права раскрывать подробности, но факт есть: огонь нам открывать не разрешают», – сказал изданию офицер одной из пехотных бригад.

С полуночи 23 декабря в зоне АТО начало действовать так называемое новогоднее перемирие, согласованное Трехсторонней контактной группой в Минске. Согласно условиям перемирия, стороны не имеют права открывать огонь.

Однако соперник продолжает обстрелы не просто, но даже из запрещенного Минскими соглашениями крупнокалиберного вооружения. За последние сутки под минометные обстрелы попали районы Павлополя, Сосновского и Станицы Луганской.

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Чтобы обеспечить в новогодние праздники нормальный проезд местным жителям, которые хотят ездить на временно оккупированную территорию, возле некоторых сел организовываются условные пункты пропуска. К примеру, на днях такой пункт открылся в районе Верхнеторецкого. По словам военных, людей пропускают пешком, без автомобилей. Они двигаются в сторону Ясиноватой.

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