|28 июня в ПАСЕ состоятся дебаты по украинским политзаключенным в России
|25.06.2018 12:49
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В Парламентской ассамблее Совета Европы 28 июня на дебатах обсудят вопрос украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых и заключенных Кремлем.
Об этом сообщил глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ, вице-президент ассамблеи Владимир Арьев в Facebook.
«Мне удалось убедить Бюро ПАСЕ! Дебаты относительно украинских заложников Кремля состоятся в Страсбурге в четверг утром», — заявил Арьев.
По словам первого вице-спикера Верховной Рады Украины Ирины Геращенко, Украина готовится, чтобы на этих дебатах вспомнить каждую фамилию украинского пленника.
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