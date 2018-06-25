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28 июня в ПАСЕ состоятся дебаты по украинским политзаключенным в России
25.06.2018 12:49
28 июня в ПАСЕ состоятся дебаты по украинским политзаключенным в России

В Парламентской ассамблее Совета Европы 28 июня на дебатах обсудят вопрос украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых и заключенных Кремлем.

Об этом сообщил глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ, вице-президент ассамблеи Владимир Арьев в Facebook.

«Мне удалось убедить Бюро ПАСЕ! Дебаты относительно украинских заложников Кремля состоятся в Страсбурге в четверг утром», — заявил Арьев.

По словам первого вице-спикера Верховной Рады Украины Ирины Геращенко, Украина готовится, чтобы на этих дебатах вспомнить каждую фамилию украинского пленника.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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