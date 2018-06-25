28 июня в ПАСЕ состоятся дебаты по украинским политзаключенным в России



В Парламентской ассамблее Совета Европы 28 июня на дебатах обсудят вопрос украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых и заключенных Кремлем. Об этом сообщил глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ, вице-президент ассамблеи Владимир Арьев в Facebook. «Мне удалось убедить Бюро ПАСЕ! Дебаты относительно украинских заложников Кремля состоятся в Страсбурге в четверг утром», — заявил Арьев. По словам первого вице-спикера Верховной Рады Украины Ирины Геращенко, Украина готовится, чтобы на этих дебатах вспомнить каждую фамилию украинского пленника. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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