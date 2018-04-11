Вероятный сценарий описал известный украинский журналист и публицист Виталий Портников.

«Если не удастся сохранить государствосозидающий курс, а популистские силы победят на президентских выборах 2019 года, то в 2021 году президентом Украины станет Виктор Медведчук», — сказал журналист.

Он подробно расписал, как Россия будет продвигать своего человека на должность президента Украины. По его мнению, за три месяца до выборов начнут раскручивать малоизвестную фигуру-популиста, которая в перспективе и поможет Медведчуку.

Виктор Медведчук

«[На выборах в 2019 году]… побеждают условные лидеры популистских сил. Они будут говорить то же самое, что говорят сейчас: что нужно договариваться и прекращать войну с Россией, что Запад не может нам помочь и т.д. Лидеры этих популистских сил едут в Москву. Или президент Путин приезжает сюда… За год все можно сделать. Не надо иллюзий. Как только договорятся о том, что будет «мир», — сказал Портников. Он добавил, что «мир» может быть разных сценариев.

Одним из таких вариантов является предоставление оккупированным территориям Донбасса фактической автономии. После этого в 2020-2021 годах пройдут досрочные парламентские выборы, где уже смогут проголосовать представители ОРДЛО.

Дальше, по словам Портникова, сценарий буде развиваться таким образом: в Раду проходят пророссийские политические силы, новый парламент смещает президента-популиста, который «не способен в достаточной степени договориться с Россией», назначает новые президентские выборы.

«На них будет балотироваться одна кандидатура. Один кандидат, которого поддержит большинство украинского общества. А все остальные кандидаты — в вышиванках — подставные. И они будут кричать, что готовы воевать с Россией до последнего украинца, и все будут над ними смеяться. Потому что настоящий народный выдвиженец, герой, идол, человек, договорившийся с Путиным и о пленных, и об интеграции, и обо всем остальном, будет иметь абсолютную поддержку граждан. Это человек, который еще в 2004 году был выбран в Кремле в качестве президента Украины», — подчеркнул Портников.

Он отметил, что речь идет именно о «кардинале в мантии» Викторе Медведчуке.

Портников добавил, что не имеет значения, кто победит на выборах президента в 2019 году, поскольку «главные выборы — выборы 2021 года».

Президент России Владимир Путин и Виктор Медведчук

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