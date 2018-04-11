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Белый дом: Трамп полагает, что обладает полномочиями для увольнения спецпрокурора Мюллера
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11.04.2018 00:23
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Президент США Дональд Трамп недоволен обыском, который провели в
офисе его личного адвоката Майкла Коэна, но представитель Белого
дома Сара Сандерс не стала оценивать вероятность отставки
спецпрокурора Роберта Мюллера. Трамп называл обыски у Коэна
"позором" Фото: EPA "Конечно, он (Трамп. – )
полагает, что у него есть все полномочия для этого", –
отметила спикер.9 апреля агенты Федерального бюро расследований в
Нью-Йорке обыскали офис Коэна, изъяв электронную переписку и
налоговые документы. Представители адвоката признали, что такие
действия "частично" связаны с расследованием о вмешательстве РФ в
американские выборы, которым с мая 2017 года руководит спецпрокурор
Мюллер.Трамп назвал "позором" рейд следователей. Отвечая на вопрос
журналистов, уволит ли он Мюллера после обысков, глава Белого дома
сказал: "Посмотрим, что произойдет".The New York Times писало, что
в июне 2017 года Трамп уже пытался отправить в отставку
спецпрокурора, но адвокат Белого дома Дональд Макган предупредил о
"катастрофических" последствиях такого решения и отказался
направлять соответствующее обращение в министерство юстиции США.
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