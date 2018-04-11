Президент США Дональд Трамп недоволен обыском, который провели в офисе его личного адвоката Майкла Коэна, но представитель Белого дома Сара Сандерс не стала оценивать вероятность отставки спецпрокурора Роберта Мюллера. Трамп называл обыски у Коэна "позором" Фото: EPA "Конечно, он (Трамп. – ) полагает, что у него есть все полномочия для этого", – отметила спикер.9 апреля агенты Федерального бюро расследований в Нью-Йорке обыскали офис Коэна, изъяв электронную переписку и налоговые документы. Представители адвоката признали, что такие действия "частично" связаны с расследованием о вмешательстве РФ в американские выборы, которым с мая 2017 года руководит спецпрокурор Мюллер.Трамп назвал "позором" рейд следователей. Отвечая на вопрос журналистов, уволит ли он Мюллера после обысков, глава Белого дома сказал: "Посмотрим, что произойдет".The New York Times писало, что в июне 2017 года Трамп уже пытался отправить в отставку спецпрокурора, но адвокат Белого дома Дональд Макган предупредил о "катастрофических" последствиях такого решения и отказался направлять соответствующее обращение в министерство юстиции США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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