|Соединенные Штаты планируют ввести новые санкции против РФ
|11.04.2018 00:24
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Новый пакет санкций предусматривает полный запрет на любые операции, связанные с государственным долгом России. Об этом сообщает со ссылкой на открытые источники базы данных Конгресса США.
Под ограничения могут попасть соглашения с ценными бумагами, выпущенными Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.
Предполагается, что санкции в проекте также могут коснуться Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, “Россельхозбанка”, “Промсвязьбанка” и “Внешэкономбанка”.
Сами ограничения должны вступить в силу не позднее 60 дней после их принятия.
Возможно введение новых ограничений связано с предполагаемой причастностью России к делу об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля.
Как сообщал Bloomberg подсчитал совокупные потери российских олигархов от американских санкций.