Министерство инфраструктуры вместе с Министерством юстиции готовит международные иски к России из-за строительства Керченского моста. Об этом заявил глава МИУ Владимир Омелян.

“Керченский мост будет использоваться как политический инструмент давления на Украину. Мы теряем большие деньги из-за ограничения параметров судов, которые теперь не могут проходить под арками моста. Сейчас это скромные оценки — десятки миллионов гривен, но я думаю, что это гораздо больше, потому что мы теряем рабочие места… Работаем вместе с Минюстом и готовим международные иски к Российской Федерации. Взыскания будут, репарации серьезные“, — отметил Омелян.

По его словам, на фоне строительства Керченского моста РФ также умышленно подогревает социальную ситуацию в Бердянске и Мариуполе.

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