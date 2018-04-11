В компании Facebook были уверены, что британская фирма Cambridge Analytica, занимавшаяся сбором данных пользователей соцсети, удалила их. Об этом на слушаниях в Сенате США заявил основатель Facebook Марк Цукерберг. Цукерберг прокомментировал скандал с Cambridge Analytica Фото: EPA По его словам, невозможно было представить, что эти сведения могут быть использованы для влияния на выборы президента США в 2016 году; в Facebook считали, что дело о сборе информации об аккаунтах пользователей закрыто, будучи уверенными, что Cambridge Analytica удалила данные."Было явной ошибкой верить им на слово", – признал Цукерберг.Он заверил сенаторов, что сегодня компания отнеслась бы к ситуации по-другому.Цукерберг отметил, что специалисты Facebook сотрудничают с офисом спецпрокурора США Роберта Мюллера в связи с вероятным использованием данных пользователей соцсети при вмешательстве России в президентские выборы, но отказался сообщать подробности следственных действий.Скандал вокруг вероятной утечки данных пользователей Facebook разгорелся 19 марта. Телеканал Channel 4 News снял на скрытую камеру разговор с главой британской компании Cambridge Analytica Александром Никсом, который признался, что более 200 раз влиял на избирательные кампании по всему миру.Компания пыталась моделировать предпочтения пользователей соцсетей, показывая им релевантную политическую рекламу.Главный технический директор Facebook Майк Шрепфер утверждал, что доступными стали данные 87 млн человек.Cambridge Analytica распространила заявление, что получила информацию только о 30 млн юзеров.Цукерберг пообещал, что работу соцсети усовершенствуют для защиты личных данных пользователей.В Конгрессе США проверяют информацию о том, что данные пользователей Facebook накануне выборов 2016 года могли попасть в распоряжение российского "Агентства интернет-исследований" – "фабрики троллей". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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