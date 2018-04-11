



Поки Хлої Кардашьян очікує пологів, а Кайлі Дженнер активно худне після народження доньки, Кім та Кортні Кардашьян насолоджуються ідеальними фігурами та відпочинком на пляжі. Зірки поділилися світлинами з відпочинку у своєму Інстаграмі.



Втім, найбільше вразили фото самої Кім - зірка встигла змінити кілька бікіні і буквально шокувала "велетенською" фігурою.



До слова, знаменитості ніжаться на пляжі острова Теркс і Кайкос, що в Карибському морі.



Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 9 Кві 2018 р. о 1:25 PDT

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 9 Кві 2018 р. о 3:31 PDT



Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 9 Кві 2018 р. о 7:17 PDT

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