Дональд Трамп принял решение отменить свой первый официальный визит в Латинскую Америку, который должен был состояться на этой неделе.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает со ссылкой на .

Трамп должен был посетить Саммит Америк в Перу, а также посетить Колумбию. Однако, планы президента изменились за последних событий в Сирии: очень взволнованы химической атаки в сирийском городе Дума. Трамп назвал эти события "зверством", а также пообещал принять быстрое решение и ответить.

Поэтому в Колумбию поедет вице-президент , а Трамп останется в Белом доме.

"По просьбе президента вместо него поедет вице-президент. Президент останется в Соединенных Штатах, чтобы контролировать американскую реакцию на Сирию и следить за развитием по всему миру", - сообщила пресс-секретарь Сара Сандерс.

В прошлом году на химические атаки, которые совершили сирийские войска, ответили авиаударами по военной базе в Сирии.

намерены ответить на химическую атаку в Сирии, которая произошла 8 апреля. Тогда военные силы президента Башара Асада применили токсичный газ зарин, в результате чего погибли более 100 человек.

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