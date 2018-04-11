По словам Меркель, Северный поток-2 невозможен без ясности с украинским транзитом.

В развитии проекта Северный поток-2 необходимо учесть позицию Украины как страны-транзитера природного газа. Об этом на пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает пресс-служба украинского лидера.

“Я очень внимательно заслушала украинские предупреждения и это правильно. Я вчера во время телефонного разговора с российским президентом подчеркнула, что не может такого быть, что из-за “Северного потока-2“ Украина практически не будет иметь никакого значения как транзитная страна природного газа“, — подчеркнула Меркель.

Она отметила, что транспортировка российского газа имеет стратегическое значение для Украины.

По словам Меркель, проект Северный поток-2 невозможен без ясности с украинским транзитом.

“Это не только экономический проект, он конечно должен также учитывать политический фактор. И мы и впредь будем оставаться в контакте“, — подытожила Меркель.

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