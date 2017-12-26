В рамках просветительского проекта "ICU Business Books" в Украине вышел бестселлер американского экономиста Рендала Рея "Современная теория денег" ("Modern money theory"). Книга Рендала Рея – шестой мировой экономический бестселлер, изданный в Украине благодаря группе ICU Фото: icu.ua "Со времени объявления политического суверенитета Украина претерпела несколько финансовых кризисов. Их разрушительная сила будто приглашает нас посмотреть под совершенно другим углом зрения как на предыдущие пробелы, так и на будущие вызовы. И "Современная теория денег" дает дельные рекомендации по этому поводу", – говорит о книге один из ее переводчиков на украинский язык, начальник аналитического отдела группы ICU Александр Вальчишен. Это уже шестой мировой экономический бестселлер, изданный в Украине благодаря группе ICU. В "библиотеку" проекта также входят "От нуля до единицы" Питера Тиля, "Капитал в XXI веке" Тома Пикетти, "Почему нации приходят в упадок" Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона, "Большое перерождение" Андерса Аслунда и Симеона Дянкова, "Плутократы" Христи Фриланд."Современная экономика очень динамично эволюционирует, и наш образовательный проект дает возможность украинцам лучше понимать происходящие процессы, идти в ногу со временем. Издавая экономические книги на украинском языке, мы делаем качественную специализированную литературу доступной каждому. ICU и в дальнейшем будет популяризировать прогресс и финансовую грамотность между населения", – прокомментировал управляющий партнер группы ICU Макар Пасенюк.Группа ICU (www.icu.ua) – независимая инвестиционно-консалтинговая группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы более 500 млн. долларов. С 2010 года доходность флагмана группы CIS Opportunities Fund составила более 16% годовых, за вычетом платы за управление, по сравнению с годовым доходом менее 1% для индекса HFRI Emerging Markets Russia/Eastern Europe Index за подобный период.Собственником компании является ее топ-менеджмент. Управляющие партнеры ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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