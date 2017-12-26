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Группа ICU представила в Украине экономический бестселлер Рендала Рея "Современная теория денег"
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26.12.2017 16:50
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В рамках просветительского проекта "ICU Business Books" в Украине
вышел бестселлер американского экономиста Рендала Рея "Современная
теория денег" ("Modern money theory"). Книга Рендала Рея
– шестой мировой экономический бестселлер, изданный в Украине
благодаря группе ICU Фото: icu.ua "Со времени объявления
политического суверенитета Украина претерпела несколько финансовых
кризисов. Их разрушительная сила будто приглашает нас посмотреть
под совершенно другим углом зрения как на предыдущие пробелы, так и
на будущие вызовы. И "Современная теория денег" дает дельные
рекомендации по этому поводу", – говорит о книге один из ее
переводчиков на украинский язык, начальник аналитического отдела
группы ICU Александр Вальчишен. Это уже шестой мировой
экономический бестселлер, изданный в Украине благодаря группе ICU.
В "библиотеку" проекта также входят "От нуля до единицы" Питера
Тиля, "Капитал в XXI веке" Тома Пикетти, "Почему нации приходят в
упадок" Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона, "Большое
перерождение" Андерса Аслунда и Симеона Дянкова, "Плутократы"
Христи Фриланд."Современная экономика очень динамично
эволюционирует, и наш образовательный проект дает возможность
украинцам лучше понимать происходящие процессы, идти в ногу со
временем. Издавая экономические книги на украинском языке, мы
делаем качественную специализированную литературу доступной
каждому. ICU и в дальнейшем будет популяризировать прогресс и
финансовую грамотность между населения", – прокомментировал
управляющий партнер группы ICU Макар Пасенюк.Группа ICU
(www.icu.ua) – независимая инвестиционно-консалтинговая
группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным
акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках
Центральной и Восточной Европы.Основанная в 2006 году специалистами
из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в
Украине. Под ее управлением находятся активы более 500 млн.
долларов. С 2010 года доходность флагмана группы CIS Opportunities
Fund составила более 16% годовых, за вычетом платы за управление,
по сравнению с годовым доходом менее 1% для индекса HFRI Emerging
Markets Russia/Eastern Europe Index за подобный
период.Собственником компании является ее топ-менеджмент.
Управляющие партнеры ICU – Макар Пасенюк и
Константин Стеценко.
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