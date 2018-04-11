Мир должен потребовать от президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа начать серьезный разговор, отметил прежний президент СССР Михаил Горбачев. Горбачев: Войны никто не хочет Фото: EPA По словам Горбачева, США и РФ находятся "на острие конфронтации". При этом он считает, что международная обстановка еще не опустилась до уровня карибского кризиса 1962 года и возможного начала ядерной войны, "но тревога огромная".Мировая политика, по мнению экс-президента СССР, "превратилась в обмен взаимными обвинениями, санкциями и даже военными ударами". Он уверен, что "войны никто не хочет", но инциденты с участием российских и американских сил "могут привести к большой беде".Горбачев видит необходимость в "новой версии движения за мир" для того, чтобы "требовать от лидеров начать серьезный разговор и отвести эту нависающую над миром угрозу".Экс-президент СССР настаивает на промежуточной встрече министров иностранных дел и обороны США и РФ.20 марта Трамп во время телефонного разговора с Путиным предложил ему ряд возможных мест для ближайшей встречи.6 апреля США ужесточили санкции против РФ, но в Белом доме заверили, что это не должно помешать организации переговоров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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