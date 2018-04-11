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Горбачев разочарован неспособностью Путина и Трампа наладить диалог
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11.04.2018 00:47
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Мир должен потребовать от президентов РФ и США Владимира Путина и
Дональда Трампа начать серьезный разговор, отметил прежний
президент СССР Михаил Горбачев. Горбачев: Войны никто не хочет
Фото: EPA По словам Горбачева, США и РФ находятся "на острие
конфронтации". При этом он считает, что международная обстановка
еще не опустилась до уровня карибского кризиса 1962 года и
возможного начала ядерной войны, "но тревога огромная".Мировая
политика, по мнению экс-президента СССР, "превратилась в обмен
взаимными обвинениями, санкциями и даже военными ударами". Он
уверен, что "войны никто не хочет", но инциденты с участием
российских и американских сил "могут привести к большой
беде".Горбачев видит необходимость в "новой версии движения за мир"
для того, чтобы "требовать от лидеров начать серьезный разговор и
отвести эту нависающую над миром угрозу".Экс-президент СССР
настаивает на промежуточной встрече министров иностранных дел и
обороны США и РФ.20 марта Трамп во время телефонного разговора с
Путиным предложил ему ряд возможных мест для ближайшей
встречи.6 апреля США ужесточили санкции против РФ, но в Белом доме
заверили, что это не должно помешать организации переговоров.
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