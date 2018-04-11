На чемпионате "Malmsten Swim Open Stockholm", который завершился в Швеции, украинские спортсмены завоевали две медали. Об этом сообщает Федерация плавания Украины, передает

На дистанции 1500 м вольным стилем Михаил Романчук завоевал "серебро" с результатом 14:50,91 мин, Сергей Фролов оказался на третьем месте, его результат 14:56,81.

Золотая награда досталась Флориани Веллбруку из клуба "SC Magdeburg" (14:40,69).

Напомним, что Романчук и Фролов приносили Украине медали на чемпионате Европы по плаванию.

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