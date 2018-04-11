Сенатор Камала Харрис повторила вопрос основателю социальной сети Facebook Марку Цукербергу, от которых он уклонялся в течение слушаний. Об этом сообщает со ссылкой на издание The Guardian.

“Во время этого слушания вам задали несколько критических вопросов, для которых у вас нет ответов. Эти вопросы включают, может Facebook отслеживать активность после выхода пользователя из системы, может Facebook отслеживать вас через устройства, кто является самым конкурентом Facebook, независимо от того, сохраняет Facebook до 96 категорий информации пользователей. Знаете ли вы, что условия обслуживания Когана, и еще один пример, связанный с Cambridge Analytica, заключается в том, что в декабре 2015 года стало известно, что Коган присвоил данные 87 млн. пользователей. Это 27 месяцев назад. Однако было принято решение не сообщать об этом пользователям”, — заявила сенатор Камала Харрис.

Бывший прокурор теперь спрашивает Цукерберга о процессе принятия решений, который заставил Facebook не уведомлять пользователей: “Итак, мой вопрос: кто-нибудь в Facebook беседовал в то время, когда вы узнали об этом нарушении,было принято решение не связаться с пользователями?”.

Цукерберг: “Я не знаю, были ли вообще какие-то разговоры в Facebook ... Я не знаю, о чем говорили другие люди”.

Он сказал, что не помнит разговора, где Facebook решил не сообщать пользователям информацию добавив, что в ретроспективе это была ошибка.

Как сообщал сенаторы США спросили основателя Facebook об отношении соцсети к “консервативному контента”.

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