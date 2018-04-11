В селе Покровское Мангушского района Донецкой области депутат сельсовета Иван Комаров посадил на цепь рабочего собственного СТО. Таким было наказание за отказ выполнять дополнительную работу, передает со ссылкой на .

По словам пострадавшего, это не первый случай насилия со стороны работодателя.

"Больно избил. Затем связал мне руки и ноги. В рот засунул кляп, чтобы не позвал на помощь. Другие работники СТО об этом знали, но молчали из страха. Депутат бил и других рабочих", - рассказал пострадавший 32-летний Илья.

Мужчину заметили жители села, вызвали полицию. Сейчас он под наблюдением врачей. Если вина депутата будет доказана, его могут посадить на 3 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира