Россия не имеет мандата вести расследование химических атак, заявила постпред Соединенного Королевства в ООН Карен Пирс. Пирс: Россия, скорее, перейдет все рубежи, чем согласится на санкции против своего союзника, Сирии Фото: EPA Пирс назвала "печальным" день голосования за резолюцию о расследовании химической атаки в Думе."Заветировав резолюцию, Россия пересекла важный рубеж. Она, скорее, перейдет все рубежи, чем согласится на санкции против своего союзника, Сирии. Нас просят поверить в российскую версию событий. Но у России нет мандата проводить расследование в Сирии", – сказала британский постпред.Пирс напомнила о заявлении постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, что факт применения зарина и хлора в сирийской Думе не подтвержден."Следы не найдены кем? Российские специалисты не были уполномочены Совбезом. Нам нужен независимый механизм, который будет пользоваться доверием ООН и народа Сирии", – отметила она.Дипломат обвинила Москву в систематическом замалчивании случаев применения химического оружия сирийским правительством."Россия злоупотребляет правом вето, пытаясь защитить Сирию от международного осуждения за применение химического оружия против своего народа, – заявила Пирс. – Авторитет России в качестве члена Совета Безопасности подорван. Мы не будем стоять в стороне и наблюдать, как Россия попирает глобальные нормы безопасности".7 апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд Трамп 8 апреля назвал главу Сирии Башара Асада "животным", заявил, что за химическую атаку в Сирии несут ответственность Иран и Россия, и предупредил, что за это "придется заплатить высокую цену".9 апреля он заявил, что Вашингтон планирует в течение ближайших часов принять решение об ответе на химическую атаку в Думе.10 апреля Россия заблокировала американский проект резолюции Совбеза ООН по Сирии. Российский проект также не был принят. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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