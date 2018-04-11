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Представитель Великобритании в ООН о голосовании за резолюцию по Сирии: Авторитет РФ в качестве члена Совбеза подорван
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11.04.2018 01:19
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Россия не имеет мандата вести расследование химических атак,
заявила постпред Соединенного Королевства в ООН Карен Пирс. Пирс:
Россия, скорее, перейдет все рубежи, чем согласится на санкции
против своего союзника, Сирии Фото: EPA Пирс назвала "печальным"
день голосования за резолюцию о расследовании химической атаки в
Думе."Заветировав резолюцию, Россия пересекла важный рубеж. Она,
скорее, перейдет все рубежи, чем согласится на санкции против
своего союзника, Сирии. Нас просят поверить в российскую версию
событий. Но у России нет мандата проводить расследование в Сирии",
– сказала британский постпред.Пирс напомнила о заявлении
постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, что факт
применения зарина и хлора в сирийской Думе не подтвержден."Следы не
найдены кем? Российские специалисты не были уполномочены Совбезом.
Нам нужен независимый механизм, который будет пользоваться доверием
ООН и народа Сирии", – отметила она.Дипломат обвинила Москву в
систематическом замалчивании случаев применения химического оружия
сирийским правительством."Россия злоупотребляет правом вето,
пытаясь защитить Сирию от международного осуждения за применение
химического оружия против своего народа, – заявила Пирс. –
Авторитет России в качестве члена Совета Безопасности подорван. Мы
не будем стоять в стороне и наблюдать, как Россия попирает
глобальные нормы безопасности".7 апреля волонтеры и спасатели
сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с
химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в
результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США
Дональд Трамп 8 апреля назвал главу Сирии Башара Асада
"животным", заявил, что за химическую атаку в Сирии несут
ответственность Иран и Россия, и предупредил, что за это "придется
заплатить высокую цену".9 апреля он заявил, что Вашингтон
планирует в течение ближайших часов принять решение об
ответе на химическую атаку в Думе.10 апреля
Россия заблокировала американский проект резолюции
Совбеза ООН по Сирии. Российский проект также не был принят.
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