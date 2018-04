В Афганистане участники одной из археологических экспедиций случайно обнаружили украинца Игоря Белокурова, который исчез в 1988 году в провинции Кандагар во время службы в советской армии. Об этом говорится в сюжете ТСН от 10 апреля. Мужчину захватили в блен боевики во время обстрела колонны войск. В плену он принял ислам, сменил имя на Амредин и уже не разговаривает на украинском, но с помощью переводчика сообщил, что родом из Волынской области. На родине украинца – в селе Новая Глуша – в 2008 году родственники установили символическую могилу. Теперь они по несколько раз пересматривают видеоинтервью с пропавшим, которое разместили в YouTube. В союзе ветеранов Афганистана пообещали, что бывшего военного вернут в Украину через месяц. | прежний военный вернется в Украину Видео: В поисках сокровищ / In search of treasures / YouTube СССР под предлогом борьбы с "моджахедами" проводил военную операцию в Афганистане с 1979-го по 1989 год. В результате конфликта погибли, по международным данным, около 1,5 млн человек. Советские потери, по данным СССР, составляли около 15 тыс. военнослужащих.видео Видео: tsn.ua Видео: В поисках сокровищ / In search of treasures / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



