В Афганистане нашли украинца, который пропал 30 лет назад во время военной операции СССР. Видео
11.04.2018 01:35
В Афганистане участники одной из археологических экспедиций
случайно обнаружили украинца Игоря Белокурова, который исчез в 1988
году в провинции Кандагар во время службы в советской армии. Об
этом говорится в сюжете ТСН от 10 апреля. Мужчину захватили в блен
боевики во время обстрела колонны войск. В плену он принял ислам,
сменил имя на Амредин и уже не разговаривает на украинском, но с
помощью переводчика сообщил, что родом из Волынской области. На
родине украинца – в селе Новая Глуша – в 2008 году родственники
установили символическую могилу. Теперь они по несколько раз
пересматривают видеоинтервью с пропавшим, которое разместили в
YouTube. В союзе ветеранов Афганистана пообещали, что бывшего
военного вернут в Украину через месяц. | прежний военный
вернется в Украину Видео: В поисках сокровищ / In search of
treasures / YouTube СССР под предлогом борьбы с "моджахедами"
проводил военную операцию в Афганистане с 1979-го по 1989 год. В
результате конфликта погибли, по международным данным, около 1,5
млн человек. Советские потери, по данным СССР, составляли около 15
тыс. военнослужащих.видео Видео: tsn.ua Видео: В поисках сокровищ / In search of treasures /
YouTube