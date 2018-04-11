6 апреля объявило новые санкции против российских граждан, чиновников, компаний и государственных фирм.

Российский бизнес и собственно рубль уже почувствовали на себе влияние ограничительных мер, на что юзеры соцсетей успели отреагировать фотожабами и шутками, передает со ссылкой на .

Понедельник, 9 апреля, из-за санкций стал "черным" для российского рынка. Фондовые индексы упали на 8-11%, а курсы доллара и евро взлетели на 3,7-4%. По итогам торгов многие ликвидные акции потеряли в цене 12-20%. Еврооблигации российских эмитентов в понедельник упали на 1-3%.

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