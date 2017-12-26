Известный российский композитор Владимир Шаинский умер в возрасте 92 лет. Об этом рассказали его близкие, сообщает Культура .

Пока дату прощания с композитором не назначили, ее огласят позже. Родственники артиста не назвали причину его смерти, однако известно, что долгое время он боролся с онкологическим заболеванием. В 2011 году ему удалили первую опухоль, а через четыре года был обнаружен рак желудка, после чего Шаинский перенес еще одну операцию.

Шаинский родился в Киеве и уже в 11 лет начал заниматься в музыкальной школе при Киевской консерватории по классу скрипки. После начала войны его вместе с семьей эвакуировали в Ташкент.

Он написал множество известных песен для детей, включая музыку для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену. Кроме того, композитор является автором солдатских песен, в том числе "Идет солдат по городу", "Проходи, кавалерия", "Победа", "Шло письмо", "Не плачь, девчонка", "Через две зимы".

Как сообщал MIGnews.com.ua, в воскресенье, 17 декабря, умер народный музыкант России, советский и российский режиссер театра и кино, сценарист и драматург Георгий Натансон возрасте 96 лет в Москве.

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