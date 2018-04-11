Самой сутью моды всегда было внесение чего-то совершенно нового, уникального и оригинального в серую и скучную повседневность. Очень часто случается, что обычные на первый взгляд вещи, элементы повседневной одежды, вдруг становятся популярными в определённых кругах. Таким примером можно считать джинсы, которые из рабочей одежды почему-то превратились в элемент всеобщей моды. Мужская и женская мода имеют свои специфические тенденции в развитии. Так, женской моде присуща большая эмоциональность, фантазийность. Для мужчин важное значение имеют суперсовременные мобильные телефоны, престижные марки автомобилей и прочее, что подчеркивает успешность и деловитость. Сегодняшнюю моду создают большое количество модельеров и дизайнеров, которые превратили её в искусство. Показы высокой моды стали значительными культурными событиями, на них определяются основные тенденции повседневной одежды широких слоёв потребителей.

Стираем границы

Для современной моды определяющим стала ее мобильность, свобода и удобство. Уменьшаются различия между обычным и деловым стилями одежды, разница стиля представителей разного возраста, одежда становится более практичной и имеет тенденцию к омоложению. Исчезло кардинальное отличие между мужским и женским стилем одежды. Брюки, короткая стрижка, короткая юбка – всё это, что вошло в употребление в течение XX века в борьбе женщин за своё равноправие, актуально и в моде XXI века. Мужчины стали больше проявлять разнообразие, фантазию, как в сфере одежды, так и причёсок, визажа. Для них купить модные часы иногда стало даже важнее, чем для девушек. Мода последних десятилетий становится более открытой с акцентированием сексуальной раскрепощённости.

Характер по часам на Вашем запястье

Особенное внимание, разумеется, как и всегда уделяется дизайнерским и уникальным вещам. Приобрести часы дизайнерские – это не просто знать, который сейчас час. Запястье, на котором красуется изделие от известного бренда, становится визитной карточкой человека. На самом деле ничто во внешнем виде не говорит столько о характере человека, о его вкусе и чувстве стиля, как его любимый хронометр.

1) Если у человека на циферблате его часов изображены римские, а не арабские числа, то Вы имеете дело с творческой личностью, склонной к мечтам.

2) А если на циферблате наоборот – арабские числа, то это выдаёт во владельце аксессуара настоящего классика. Эти люди довольно консервативны, постоянны в своих привязанностях.

3) Если на циферблате и вовсе нет цифр, то Вам попался настоящий упрямец, который имеет своё мнение по любому поводу.

4) Электронный сенсорный циферблат новеньких смарт-часов – это, конечно же, говорит о своём владельце как о самом настоящем новаторе, который не приемлет ничего «вчерашнего». Он лёгок на подъём и готов к приключениям.

5) А вот если на руке и вовсе нет часов, то здесь речь идёт о трудолюбивом человеке, которого очень легко увлечь каким-либо делом.