Ветировав резолюцию США о расследовании химатаки в Думе, Россия показала, что не заинтересована в поисках компромисса, считает постоянный представитель Штатов в ООН Никки Хейли. Хейли: Россия ни перед чем не остановится, чтобы защитить режим Асада Фото: ЕРА "Россия ни перед чем не остановится, чтобы защитить режим Асада. И вот ответ – Россия пренебрегает авторитетом Совета. Она не заинтересована в поисках единства или компромисса", – заявила она.Резолюция, подготовленная США в связи с необходимостью расследовать химическую атаку в городе Дума, учитывала мнение и просьбы РФ, утверждает дипломат."Было лишь два ключевых различия между нашим проектом и российским. Во-первых, РФ хотела получить возможность утверждать следователей. Во-вторых, она хотела, чтобы Совбез рассматривал выводы следователей до опубликования доклада. Разве это похоже на независимое и беспристрастное расследование?" – задала вопрос Хейли.Она напомнила, что 10 апреля последовало уже шестое российское вето на резолюции, связаннеы с применением химического оружия в Сирии."Россия запомнит этот день. День, когда она предпочла защитить монстра, а не сирийский народ", – подытожила постпред США.7 апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд Трамп 8 апреля назвал главу Сирии Башара Асада "животным", заявил, что за химическую атаку в Сирии несут ответственность Иран и Россия, и предупредил, что за это "придется заплатить высокую цену".9 апреля он заявил, что Вашингтон планирует в течение ближайших часов принять решение об ответе на химическую атаку в Думе.10 апреля Россия заблокировала американский проект резолюции Совбеза ООН по Сирии. Российский проект также не был принят. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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