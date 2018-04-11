По результатам первого квартала 2018 года украинская гривна стала крепче доллара . Наиболее устойчивыми валютами также оказались грузинский лари и казахстанский тенге.

По данным ежеквартального исследования ГК ForexClub, украинская гривна укрепилась на 5,4% из-за повышения учетной ставки со стороны Нацбанка до 17%. Это сделало гривневые гособлигации более привлекательными для инвестиций. Также поддержку гривны оказало сильное евро и благоприятная конъюнктура на мировых сырьевых рынках, передает со ссылкой на .

Грузинский лари окреп через глобальные тенденции ослабления доллара , повышение учетной ставки и темпов роста ВВП. Казахстанский тенге укрепился на 4%. Благодаря экспорту сырья и металлов, занимающих более 75% всех поставок.

"Тенденции на мировых рынках могут измениться в ближайшие месяцы. Доллар будет укрепляться в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики . Встречные торговые барьеры и Китая, могут перейти в торговую войну, в результате которой произойдет обвал на сырьевых рынках. Риск финансовой кризиса грозит оттоком инвестиций из развивающихся рынков и ослаблением их валют", - говорит старший аналитик ГК ForexClub Андрей Шевчишин.

По прогнозу Министерства экономразвития, средний курс доллара в Украине в 2018 году, по пессимистическому сценарию, составит 28,95 грн. В 2019 году - 32 грн.

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