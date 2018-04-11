Президент Джанни Инфантино в крайне позитивных тонах разрекламировал организацию Кубка-мира-2018 в России.

По словам чиновника, российская власть делает все для того, чтобы показать гостям КМ-2018 гостеприимную страну, а западные СМИ и чиновники умышленно пытаются создать негативный фон вокруг турнира, призывая к его бойкоту,передает со ссылкой на .

"К сожалению, в мире довольно людей, которые пытаются внести раскол, посеять раздор или вызвать споры, но нам надо постараться всех объединить. И футбол как раз помогает сплотить людей.

В России безопасно. А во время чемпионата мира по футболу будет еще безопаснее, потому что российские власти прекрасно понимает всю важность этого мероприятия и хочет продемонстрировать гостеприимство своей страны", - сказал Инфантино.

Кубок мира состоится в России с 14 июня по 15 июля. Откроет турнир матч хозяев с Саудовской Аравией.

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