Злоумышленники организовали первые игорные интернет-площадки в 2010–2012 годах в РФ, но в 2013 году были вынуждены перехать в Украину из-за уголовного преследования. Здесь на них работал штат из 80 человек. Правоохранители прекратили работу восьми онлайн-казино Скриншот: npu.gov.ua Отмечается, что злоумышленники организовали первые игорные интернет-площадки в 2010–2012 годах в РФ, но в 2013 году были вынуждены перехать в Украину из-за уголовного преследования. Некоторые из подозреваемых получили украинское гражданство.В Украине на 12 бывших граждан РФ во возрасте от 28 до 34 лет работал штат из 80 человек. Среди них – IТ-специалисты, разработчики онлайн-игр, веб-дизайнеры, администраторы игровых веб-ресурсов, специалисты круглосуточной онлайн-поддержки, работники колл-центра, бухгалтерии и тому подобное.Следователи киберполиции провели по делу 15 санкционированных обысков, изъяв более сотни единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, дополнительные носители информации, банковские карточки, чековую книжку американского банка, российские паспорта участников преступной группы, служебную документацию, оружие, боеприпасы, наркотики и деньги в иностранной валюте.Двум из задержанных уже объявили о подозрении по ч.1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители просят Дарницкий районный суд Киева применить меру пресечения в виде залога в 1 млн грн.Деятельность казино и букмекерских контор запрещена в Украине с лета 2009 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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