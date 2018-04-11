Вера Савченко не смогла попасть на свидание со своей сестрой народным депутатом Надеждой Савченко, которая находится под арестом в следственном изоляторе управления в передает со ссылкой на .

"Я сегодня пыталась попасть, и мне сказали, что все кабинки для свиданий заняты. Приглашают завтра. Но завтра, как мне сказал следователь, Надежда попросилась в больницу.

Это совсем на нее не похоже. Она очень устойчива и, вероятно, у нее плохое состояние, и ее придется госпитализировать. Но вероятно, вонисказалы, что она попросилась, чтобы не раздувать ", - отметила Вера Савченко.

10 апреля адвокат Савченко сообщил об обысках в ее квартире и офисе. Изъяли наградной пистолет нардепа и компьютер ее сестры.

Надежду Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержению конституционного строя и сговоре с главарями боевиков ДНР. По информации следствия, она вместе с руководителем центра "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном планировали теракты с помощью оружия с ДНР и из России.

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