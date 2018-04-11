|Представитель Telegram пошутил над ФСБ, опубликовав фейковое письмо Дурова с металлическими ключами от мессенджера
|11.04.2018 02:54
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В "письме" говорилось, что Дуров, "исполняя требования федерального закона РФ", направил Бортникову "ключи (2 шт.) от кроссплатформенного мессенджера Telegram со своими наилучшими пожеланиями".
20 марта Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) обязала Telegram в течение 15 дней предоставить ФСБ ключи для декодирования сообщений.Представитель компании заявил, что переписка пользователей мессенджера в зашифрованном виде распределяется в подсистемах на территории разных государств и никогда не хранится в одном месте, следовательно Telegram технически не может предоставить властям ключи шифрования.6 апреля Роскомнадзор обратился в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничить доступ на территории РФ к мессенджеру Telegram в связи с невыполнением требований ФСБ.В Telegram в этот же день отметили, что продолжают придерживаться прежней позиции.
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