На фейковой картинке, которую разместил правозащитник Павел Чиков, изображены два ключа от Telegram и "письмо" основателя мессенджера Павела Дурова, в котором он якобы заявляет директору ФСБ Александру Бортникову, что подчинился российскому законодательству. ФСБ пытается получить ключи для декодирования сообщений Telegram Фото: EPA Через 20 минут после первого поста Чиков пояснил, что картинка является шуткой и принадлежит автору, имя которого он знает, но сообщать не будет. В "письме" говорилось, что Дуров, "исполняя требования федерального закона РФ", направил Бортникову "ключи (2 шт.) от кроссплатформенного мессенджера Telegram со своими наилучшими пожеланиями". 20 марта Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) обязала Telegram в течение 15 дней предоставить ФСБ ключи для декодирования сообщений.Представитель компании заявил, что переписка пользователей мессенджера в зашифрованном виде распределяется в подсистемах на территории разных государств и никогда не хранится в одном месте, следовательно Telegram технически не может предоставить властям ключи шифрования.6 апреля Роскомнадзор обратился в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничить доступ на территории РФ к мессенджеру Telegram в связи с невыполнением требований ФСБ.В Telegram в этот же день отметили, что продолжают придерживаться прежней позиции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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