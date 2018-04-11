Именно от позиции Германии зависит судьба “Северного потока-2”, и это все понимают. Об этом в эфире “5 канала” заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает

“Европейская комиссия, как известно, скептически настроена по этому проекту. В принципе, в Европе уже сформировались четкие лагеря — и сторонники „Северного потока“, и его оппоненты, коалиции построены. Сейчас происходит дипломатическая борьба по этому проекту, и очень важно, что Президент имел возможность лично переговорить с госпожой Меркель по этому поводу, и сверить часы, и донести нашу линию, нашу аргументацию”, — сказал он.

Кулеба добавил: “Это критически сейчас важно, потому что все понимают, что от позиции Германии будет зависеть судьба этого проекта. А госпожа Меркель — известный критик Владимира Путина и поведения России, следовательно здесь трудно ее подозревать в каких-то российских симпатиях, но ее поддержка „Северного потока-2“ нуждается в постоянном с ней диалога, и очень важно, что она его не избегает”.

Как “Нафтогаз” рассчитывает, что позиция Германии по “Северному потоку-2” заблокирует проект.

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