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Постпред США в ООН о голосовании за "сирийскую резолюцию": Россия запомнит день, когда она предпочла защитить монстра
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11.04.2018 03:02
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Ветировав резолюцию США о расследовании химатаки в Думе, Россия
показала, что не заинтересована в поисках компромисса, считает
постоянный представитель Штатов в ООН Никки Хейли.
Хейли: Россия ни перед чем не остановится, чтобы защитить
режим Асада Фото: ЕРА "Россия ни перед чем не остановится, чтобы
защитить режим Асада. И вот ответ – Россия пренебрегает
авторитетом Совета. Она не заинтересована в поисках единства или
компромисса", – заявила она.Резолюция, подготовленная США в
связи с необходимостью расследовать химическую атаку в городе Дума,
учитывала мнение и просьбы РФ, утверждает дипломат."Было лишь два
ключевых различия между нашим проектом и российским. Во-первых, РФ
хотела получить возможность утверждать следователей. Во-вторых, она
хотела, чтобы Совбез рассматривал выводы следователей до
опубликования доклада. Разве это похоже на независимое и
беспристрастное расследование?" – задала вопрос Хейли.Она
напомнила, что 10 апреля последовало уже шестое российское вето на
резолюции, связаннеы с применением химического оружия в
Сирии."Россия запомнит этот день. День, когда она предпочла
защитить монстра, а не сирийский народ", – подытожила постпред
США.7 апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии
вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на
город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до
100 человек.Президент США Дональд Трамп 8 апреля назвал главу
Сирии Башара Асада "животным", заявил, что за химическую атаку
в Сирии несут ответственность Иран и Россия, и предупредил, что за
это "придется заплатить высокую цену".9 апреля он заявил, что
Вашингтон планирует в течение ближайших часов принять
решение об ответе на химическую атаку в Думе.10 апреля
Россия заблокировала американский проект резолюции
Совбеза ООН по Сирии. Российский проект также не был принят.
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