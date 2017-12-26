Министерство здравоохранения Украины планирует представить Стратегию биологической безопасности и биологической защиты до 2020 года в первом квартале 2018 года, передает со ссылкой на сообщение пресс-службы Минздрава.

"МЗ, Минобороны, МВД, СБУ, МИД, Минфином, Минагрополитики, Минэкологии и Минобразования сотрудничать по созданию новой системы биологической безопасности в Украине", - отметили в ведомстве.

В Минздраве сообщили, что возобновила работу Комиссия по биобезопасности и биологической защите при СНБО.

"21 декабря прошло первое заседание Комиссии, которая в дальнейшем будет собираться раз в квартал. На следующем заседании Комиссии МЗ представит Стратегию биологической безопасности и биологической защиты на период до 2020 года ", - рассказали в пресс-службе министерства.

Как отметили в ведомстве, МЗ сосредоточит внимание на вопросах противодействия биотерроризма, поддержки системы биологической безопасности при работе с патогенными биологическими агентами, обеспечения санитарной охраны территории, межведомственной координации, научного сопровождения деятельности по вопросам биологической безопасности.

Напомним, 15 декабря в силу приказ Министерства здравоохранения о введении новой системы применения принудительных мер медицинского характера.

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