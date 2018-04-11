Недалеко от села Вишневая Балаклейский район Харьковской области вспыхнул легковой автомобиль. В его салоне нашли тело 80-летнего владельца. Об этом сообщили в областной ДСНС.

"О пожаре сообщили около 17:15 люди, которые в тот момент убирали неподалеку на кладбище. На место приехали спасатели и члены добровольной пожарной команды. Горела Таврия ". Пожарные оперативно потушили пламя", - сообщают в ведомстве.

В сгоревшем автомобиле обнаружили тело его владельца - мужчины 1938 года рождения. Причина возгорания - короткое замыкание в электросети, которое произошло в отсеке двигателя во время движения авто, по предварительной версии,передает со ссылкой на .

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