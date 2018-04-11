Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил сожаление, что США, Великобритания и Франция на заседании Совета Безопасности не поддержали российский проект резолюции относительно химатаки в сирийском городе Дума. Небензя: Американским партнерам и коллегам никакое расследование не требуется Фото: EPA Инициативу поддержали два постоянных члена Совбеза – Россия и Китай, а также Эфиопия, Казахстан и Боливия. Против документа выступили три постоянных члена СБ ООН – США, Великобритания и Франция, а также Польша. Шесть государств воздержались.Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил сожаление, что резолюция не была принята. По его словам, "американским партнерам и коллегам никакое расследование не требуется"."Вы говорите, что мы очень хороши в играх. Не знаю, не уверен. Зато я знаю, что вы очень хороши в угрозах. И те угрозы, которые вы сейчас произносите в отношении Сирии, должны нас всех очень беспокоить, потому что мы можем стоять на пороге очень и очень печальных и тяжелых событий. Я еще раз просил бы вас: воздержитесь от тех планов, которые вы, вероятно, вынашиваете по Сирии", – обратился он к представителям западных стран.До этого голосования Россия заблокировала американский проект резолюции по Сирии. 7 апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.8 апреля президент США Дональд Трамп назвал главу Сирии Башара Асада "животным", отметив, что за химическую атаку также несут ответственность Иран и Россия.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на случай в Думе.По данным ряда американских СМИ, в этот же день к берегам Сирии прибыл американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк". Через несколько дней к нему может присоединиться USS Porter.10 апреля президент Франции Эммануэль Макрон уточнил, что возможные удары стран Запада по целям в Сирии союзников официального Дамаска не коснутся.Российское информагентство "Интерфакс" со ссылкой на источники сообщило, что сетевой управляющий операционный центр, который находится в Брюсселе, предупредил авиакомпании о необходимости пересмотра маршрутов в Средиземноморском регионе в связи с возможным обострением конфликта в Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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