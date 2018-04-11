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Постпред РФ в ООН призвал США воздержаться от планов по Сирии: Мы можем стоять на пороге очень и очень печальных событий
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11.04.2018 03:25
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил сожаление, что США,
Великобритания и Франция на заседании Совета Безопасности не
поддержали российский проект резолюции относительно химатаки в
сирийском городе Дума. Небензя: Американским партнерам и коллегам
никакое расследование не требуется Фото: EPA Инициативу
поддержали два постоянных члена Совбеза – Россия и Китай, а
также Эфиопия, Казахстан и Боливия. Против документа выступили три
постоянных члена СБ ООН – США, Великобритания и Франция, а
также Польша. Шесть государств воздержались.Постпред РФ при ООН
Василий Небензя выразил сожаление, что резолюция не была принята.
По его словам, "американским партнерам и коллегам никакое
расследование не требуется"."Вы говорите, что мы очень хороши в
играх. Не знаю, не уверен. Зато я знаю, что вы очень хороши в
угрозах. И те угрозы, которые вы сейчас произносите в отношении
Сирии, должны нас всех очень беспокоить, потому что мы можем стоять
на пороге очень и очень печальных и тяжелых событий. Я еще раз
просил бы вас: воздержитесь от тех планов, которые вы, вероятно,
вынашиваете по Сирии", – обратился он к представителям
западных стран.До этого голосования Россия заблокировала
американский проект резолюции по Сирии. 7 апреля
волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии
вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на
город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до
100 человек.8 апреля президент США Дональд Трамп назвал главу
Сирии Башара Асада "животным", отметив, что за
химическую атаку также несут ответственность Иран и Россия.9
апреля глава Белого дома предупредил, что
Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов
принять решение об ответе на случай в Думе.По данным ряда
американских СМИ, в этот же день к берегам Сирии прибыл
американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60
крылатыми ракетами "Томагавк". Через несколько дней к
нему может присоединиться USS Porter.10 апреля президент
Франции Эммануэль Макрон уточнил, что возможные удары стран Запада
по целям в Сирии союзников официального Дамаска не
коснутся.Российское информагентство "Интерфакс" со ссылкой на
источники сообщило, что сетевой управляющий операционный центр,
который находится в Брюсселе, предупредил авиакомпании о
необходимости пересмотра маршрутов в Средиземноморском регионе
в связи с возможным обострением конфликта в Сирии.
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