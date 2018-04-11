Канцлер Германии заявила, что доказательства использования ядовитых веществ против жителей сирийской провинции Восточная Гута "очевидны".

"Достаточно очевидные доказательства, что в Восточной Гуте было применение химического оружия. Пугает то, что там происходит. Международное сотрудничество в этом вопросе обязательно", - подчеркнула канцлер во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, передает со ссылкой на .

Глава немецкого правительства добавила, что, кроме Порошенко она обсудила эту ситуацию с президентом Франции Эмманюэлем Макрона.

Ранее сообщалось, что 7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума сирийской провинции Восточная Гута погибли по меньшей мере 70 человек. Российские военные утверждают, что химические атаки в Сирии были якобы "нсценовани.

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