В результате попытки побега из тюрьмы, расположенной в штате Пара на севере Бразилии, погибли 23 человека. Об этом сообщает со ссылкой на O Globo.

По данным издания, случай произошел в тюрьме “Санта-Изабел”. 10 апреля около 13:00 по местному времени (19:00 по Киеву) группа вооруженных людей совершила вооруженное набег на исправительное учреждение для того, чтобы помочь сбежать заключенным. Злоумышленники пытались взорвать стену тюрьмы, однако сотрудники колонии применили огнестрельное оружие, чтобы предотвратить бегство. Оказалось, что узники также были вооружены, и они открыли ответный огонь по надзирателям.

В результате перестрелки погибли не менее 23 человек. Среди жертв оказались 22 заключенных и один сотрудник тюрьмы. Еще несколько человек получили различные ранения. Как сообщает газета, ни одному заключенному не удалось убежать.

Как сообщал главный суд Бразилии проголосовал за заключения бывшего президента.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира