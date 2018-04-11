Специалист тренерского ремесла Эрнесто Вальверде перечислил причины поражения своих подопечных (“Барселоны”) во втором поединке 1/2 финала Лиги чемпионов против римской “Ромы” (0:3), сообщает со ссылкой на сайт УЕФА.

После таких поражений всегда задумываешься о том, каким был план на игру и как он был реализован.

“Безусловно, это болезненное поражение. У нас была хорошая преимущество, но мы вылетели, ведь очень плохо сыграли в Риме. Лига чемпионов наказывает за такие вещи. Мы все хотели победить, но теперь нужно сосредоточиться на других целях. Мы должны пережить эти тяжелые дни и двигаться дальше. Других вариантов нет”, — начал учитель.

Вальверде отметил, что прессинг “Ромы” не дал каталонцам продемонстрировать свои сильные стороны: “они весь матч применяли высокий прессинг, который не позволил нам показать свою игру. Мы так и не справились с этим прессингом. Они подбирали все отскоки, забивали в нужное время. „Рома“ отодвинула нас к нашим воротам. Итальянцы заставили нас играть длинным пасом. Это был плохой день для нас. „Рома“ очень здорово сыграла, а мы — нет. Проигрывать в таком ключе всегда сложно, но нужно отдать должное сопернику, который здорово играл с первой до последней минуты”.

Стоит отметить, что “Рома” стала четвертой командой, которая выиграла два противостояния по правилу выездного гола в одном сезоне Лиги чемпионов.

Как сообщал после домашней победы 4:1, “сине-гранатовые” уступили в гостях 0:3.

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